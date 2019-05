GTO: Paradise Lost, il manga di Fujisawa sta per tornare dalla pausa

Il creatore di Eikichi Onizuka, Tohru Fujisawa, è da sempre un mangaka molto impegnato. Basti pensare che al momento è in corso una sua nuova serie e sta per lanciarne una ulteriore. Ma, a quanto pare, l'autore ha deciso di non fermarsi qui, preparando anche il ritorno di una serie in pausa da parecchio, GTO: Paradise Lost.

Lo scorso mercoledì, Tohru Fujisawa ha annunciato che riprenderà GTO: Paradise Lost sulla rivista di Kodansha, Weekly Young Magazine, appena terminerà i due capitoli del manga Re: Animal Joe. Il mangaka aveva messo in pausa la serie con protagonista nuovamente Eikichi Onizuka dopo la conclusione della prima parte del manga a causa di una mancanza di personale.

Ora, dopo diversi mesi in pausa, l'autore ha ampliato il suo staff ed è pronto per lanciare la seconda parte della sua storia ma, per il momento, non c'è stata ancora una comunicazione sulla data specifica di arrivo.

Fujisawa ha lanciato la sua nuova opera, GTO: Paradise Lost, nell'aprile 2014 come sequel delle storia narrate in GTO - Great Teacher Onizuka. La Kodansha ha pubblicato il tankobon numero 11 a gennaio 2018, mentre in Italia la casa editrice che se ne occupa è la Dynit, la quale ha pubblicato anche lei l'undicesimo e per ora ultimo volume, nel mese di novembre 2018.