GTO: Tohru Fujisawa si scaglia contro la casa editrice Kodansha

Iniziata nell’aprile del 2014, l’ultima parte della storia di Eikichi Onizuka, narrata in GTO: Paradise Lost, è stata interrotta per volere di Kodansha. La casa editrice però continua a presentare altri progetti legati all’opera di Tohru Fujisawa, causando grandi preoccupazioni e risentimenti allo stesso autore.

È trascorso quasi un anno intero dall’uscita del ventesimo tankobon della serie, risalente al 4 novembre 2022, e Tohru Fujisawa, pur essendo contento dei nuovi annunci relativi alla storia di Onizuka, ha voluto condividere sui social la frustrazione causata dalla mancata trasparenza e correttezza da parte di Kodansha.

“Sono felice che GTO stia per ricevere un revival”, ha commentato l’autore riferendosi allo speciale televisivo annunciato per la primavera 2024, che segnerà il ritorno sugli schermi di Takashi Sorimachi nel ruolo di Onizuka, per poi continuare “ma l’arco finale della serie, Paradise Lost, pubblicato su Weekly Young Magazine di Kodansha, si trova attualmente in pausa dopo essere stato escluso dalle pagine della rivista nel bel mezzo della serializzazione. Nonostante questo la serie live-action sarà ambientata prima del manga…cosa sta facendo questa azienda? Mi chiedo se qualche altro Publisher sia interessato ai diritti dell’opera…”

Parole che lasciano trapelare un rapporto lavorativo inadeguato, per quanto duri ormai da oltre venti anni e abbia fruttato moltissimo alla casa editrice con sede a Bunkyo. La reazione di Fujisawa è scaturita dalla promessa non mantenuta da Kodansha di riportare la serie sulla rivista nelle prime settimane dell’estate 2023. L’ultimo capitolo di GTO: Paradise Lost pubblicato su Weekly Shonen Sunday risale infatti a marzo 2023, mese in cui la casa editrice ha annunciato una pausa per il manga e il suo ritorno in estate.

