Quanto guadagna un animation director? Parla un animatore

L'industria dell'animazione giapponese è un discorso molto delicato che richiede un'analisi approfondita anche solo per poter chiarire il quadro generale di un settore fortemente in crisi. Ad ogni modo, le controversie più grandi riguardano gli stipendi, come anticipato qualche tempo fa da un animatore dell'anime de Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Mentre l'industria si sta lentamente rialzando dai disagi del Coronavirus, che ha costretto numerosi studi a rinviare le produzioni in corso, sul web è recentemente partita l'iniziativa #AnimationPaidMe, una manifestazione condivisa dagli animatori di ogni parte del mondo per discutere e sensibilizzare in merito ai salari che i dipendenti incassano annualmente. A tal proposito, potete approfondire la questione attraverso le pagine degli amici di Cartoonbrew tramite il link alla fonte.

Tra gli animatori americani, coreani e persino europei, ha partecipato all'iniziativa anche Ikuo Geso, nome d'arte di Hisaaki Okui, che ha rivelato il proprio stipendio come animation director dal 2014 al 2018, prima di abbandonare il settore. Per chi non lo sapesse, l'animation director è un ruolo cruciale, poiché sono incaricati di correggere le animazioni e i processi inerenti alla produzione. Spesso, infatti, la grande presenza di AD all'interno di un episodio di un anime, proprio come accaduto più volte all'Attacco dei Giganti sotto lo Studio WIT, è sinonimo di poco tempo a fronte di un carico di lavoro immane.

Geso Ikuo, dunque, ha guadagnato quasi 30 mila ero nel 2014 per poi subire un aumento di 10 mila euro nei tre anni seguenti. Ha chiuso la carriera di animatore nel 2018, infine, con uno stipendio annuo di 45 mila euro. Numeri che, comunque, vanno rapportati anche all'elevato costo della vita nelle grandi città nipponiche, oltre che a un ruolo particolarmente importante. E voi, invece, cosa ne pensate di questi salari? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.