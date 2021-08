Quanto guadagna la cosplayer più famosa del Giappone? I numeri da capogiro di Enako

Anche se non è un fenomeno propriamente nativo del Giappone, anche nell'arcipelago del Sol Levante è attivo il cosplay. Alle fiere è ormai un classico vedere persone, sia uomini che donne, vestiti con gli abiti dei propri personaggi preferiti. C'è anche però chi ha portato questa passione a diventare un vero lavoro ben retribuito.

La cosplayer più famosa del Giappone è Enako, che più volte si è concessa a servizi fotografici per mostrarsi nei panni di alcuni personaggi di anime e manga. L'abbiamo vista nei panni di Nezuko di Demon Slayer, ma nel corso del tempo Enako ha stretto anche partnership importanti con varie riviste di anime e manga, aumentando così il proprio giro di affari. Recentemente ha anche sponsorizzato Beast Complex con un cosplay, ma quanto guadagna Enako con questi servizi fotografici?

Lo rivela lei stessa in un'intervista al variety Shimofuri Mikixit dove Enako conferma che guadagna oltre 50 milioni di yen (circa 385.000 euro) all'anno. La maggior parte, circa il 70%, proviene dai guadagni di eventi commerciali, sessioni di cosplay ufficiali e accordi da brand ambassador, mentre un altro 20% deriva dalle vendite di album di foto e merchandising. Tuttavia, a sorpresa, Enako ha rivelato di non guadagnare nulla dalle sessioni di gravure modeling. Infatti per Enako queste ultime sono da ritenersi progetti mutualmente benefici, con la rivista e lei che si scambiano la popolarità. Quindi per lei non è una priorità ottenere incassi su questo fronte.

Enako è sempre stata aperta sui suoi guadagni anche per dimostrare che essere una modella per cosplay è redditizio ed è un vero lavoro, che porta non soltanto quindi a degli incassi ma richiede anche tanta fatica e idee per realizzare tutto al meglio.