Quanto guadagna la cosplayer più famosa al mondo? Ecco le cifre esatte

Negli ultimi anni l'arte del cosplay è diventato un lavoro sempre più complesso e remunerativo, tuttavia soltanto un paio di personaggi sono riusciti a trasformare il mestiere in una miniera d'oro. Enako è una di esse e attualmente si pone al vertice dell'intera industria.

La stanza di Enako, o meglio il suo guardaroba, è il sogno di tantissimi appassionati visto che nel tempo l'artista ha accumulato tantissimi abiti. In qualità della cosplayer più popolare in Giappone, la talentuosa artista ha ovviamente accumulato ingenti somme di denaro di cui 'solo' 750mila dollari nel 2021.

Recentemente, durante una trasmissione per un evento di Capodanno, la cosplayer e il suo manager hanno partecipato ad un'intervista in cui è stato rivelato come Enako arrivi addirittura a guadagnare in un anno più di 200 milioni di yen (1,5 milioni di euro al cambio attuale). Si tratta di una cifra monstre che purtroppo deve dividere al 50% con l'agenzia che la rappresenta ma che ribadisce quanto remunerativa stia diventando questo speciale settore. Un interessante siparietto all'interno della trasmissione ha reso protagonista la cosplayer che ha rivelato di non conoscere l'esatto quantitativo di denaro nel proprio conto in banca dal momento che è il suo stesso manager ad occuparsene.

