Quanto guadagna una cosplayer giapponese? Enako mostra l'impressionante fatturato del 2020

Enako, la cosplayer giapponese più seguita in assoluto, ha mostrato sui social la spaventosa cifra incassata nel corso del 2020, in piena pandemia. La ventiseienne di Nagoya ha affermato di aver stabilito un nuovo record grazie alle collaborazioni con Yu-Gi-Oh!, Rent-A-Girlfriend e The Quintessential Quintuplets, arrivando a sfiorare mezzo milione di euro.

Nel tweet visibile in calce, la cosplayer afferma di aver portato a casa più di 50 milioni di yen (€400.000 circa) da gennaio a dicembre 2020, una cifra largamente superiore ai 30 milioni di yen che aveva affermato di guadagnare lo scorso luglio, quando rispose a tono agli insulti di un utente Twitter. La ragazza ha anche affermato di essere sotto contratto con un'agenzia che si occupa delle tasse, quindi gli incassi dovrebbero essere netti.

Enako è la cosplayer orientale più famosa in assoluto, con più di due milioni e mezzo di fan tra Instagram e Twitter. In occidente il suo successo viene comunque bissato da modelle come Jessica Nigri, che nel 2016 affermò di guadagnare circa 22.000 euro al mese solo grazie agli abbonati Patreon. Naturalmente stiamo parlando del top di gamma del settore, visto che in genere la maggior parte delle cosplayer non riescono a mantenersi senza un secondo lavoro.

E voi cosa ne pensate? Cifra giusta? Troppo? Fatecelo sapere, come sempre, lasciando un commento nel riquadro sottostante!