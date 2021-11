Quanto guadagna la più famosa cosplayer giapponese? Enako mostra i folli guadagni del 2021

La tanto amata cosplayer Enako non è nuova nel parlare di guadagni nella sua vita lavorativa. Stanotte, prima dell'episodio di Downtown DX, Enako tornerà sull'argomento parlando del suo 2021 lavorativo come cosplayer, presentatrice e modella a tempo pieno.

La notizia dei guadagni di Enako nel 2020 è stato un topic molto popolare lo scorso anno, specialmente dato che molti degli eventi a cui avrebbe partecipato sono stati poi cancellati per colpa del COVID-19, malgrado ciò, questo non ha impedito di arrivare queste cifre nel 2021.

Enako ha rivelato di aver guadagnato più di 100 milioni di yen (765.100,00 euro) nel corso del 2021, raddoppiando le entrate della cosplayer rispetto al 2020. Questo risultato arriva addirittura prima del Comiket che non si teneva da due anni e che avrà luogo a dicembre, evento in cui storicamente incassa circa 10 milioni di yen (76.510,00 euro).

Enako afferma che normalmente spende 5 milioni di yen (38.260,43 euro) all'anno, buona parte dei quali finisce in videogiochi. "Non c'è molto da fare", ha aggiunto. Gli ultimi guadagni derivano da molti nuovi progetti a cui ha preso parte nello scorso anno, come ad esempio lavori WEB, collaborazioni con diverse compagnie e vendita di libri fotografici da lei finanziati.

Questi sono i progetti principali a cui normalmente partecipa anno dopo anno, oltre a essere la cosplayer ufficiale e presentatrice degli eventi di Yu-Gi-Oh!. Enako è la cosplayer orientale più famosa in assoluto, con più di due milioni e mezzo di fan tra Instagram e Twitter.

In occidente il suo successo viene comunque bissato da modelle come Jessica Nigri, che nel 2016 affermò di guadagnare circa 22.000 euro al mese solo grazie agli abbonati Patreon. Naturalmente stiamo parlando del top di gamma del settore, visto che in genere la maggior parte delle cosplayer non riescono a mantenersi senza un secondo lavoro.

Vi lasciamo con alcuni cosplay proprio di Enako come questo di Tohru di Miss Kobayashi's Dragon Maid e questo di Nezuko di Demon Slayer.