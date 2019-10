Quanto deve guadagnare un anime per diventare un 'successo'? Ecco tutte le cifre

Poche settimane fa, l'animatore giapponese Yoshitada Fukawara ha illustrato su Reddit costi e benefici legati alla produzione di un anime, spiegando le ragioni per cui la distribuzione all'estero continua ad essere ritenuta centrale. Oggi è tornato sull'argomento Kazuya Mazumoto, animatore di Studio Trigger famoso per aver lavorato su Kill la Kill.

Come potete vedere in calce, l'animatore ha iniziato illustrando i costi: "Un progetto solitamente richiede il lavoro di 200/300 professionisti per essere completato. Se consideriamo un costo medio che riesca a soddisfare lo staff e la produzione, allora ci ritroviamo con un esborso di circa 50 milioni di yen (415,000 euro) per episodio. Va da se che una serie composta da 12 episodi andrà a costare più o meno 600 milioni di yen (5 milioni di euro). Ora, considerate che questo parziale corrisponde a circa 1/3 dei costi totali, che si aggireranno quindi sui 1,8 miliardi di yen (150 milioni di euro). Qualsiasi incasso inferiore a questa cifra significa perdita".

Kazuya ha poi proseguito, spiegando: "Raggiungere queste cifre è enormemente difficile, ecco perché è importante riuscire a risultare appetibili anche all'estero. Studio Ufotable è maestro in questo, ed è stato anche uno dei primi studi ad utilizzare la tecnica del merchandise per aumentare il budget di produzione (con eventi, prodotti a tema, concerti ecc.). Esclusi i grandi successi come ONE PIECE: Stampede (5,5 miliardi di yen in Giappone) o Weathering With You (13,8 miliardi) poi, la maggior parte dei film di animazione incassano circa 500 milioni/1 miliardo totali, è ovvio quindi che mettendoli in paragone con i vari Joker (3,5 miliardi in tre settimane) e Kaguya-sama: Love is War (2,16 miliardi in due mesi) viene da chiedersi se davvero convenga continuare a produrli".

Secondo quanto dichiarato da un recente sondaggio della Teikoku Databank in effetti, più del 30% degli studi di animazione sarebbero attualmente in perdita, e i prodotti di successo sarebbero quindi sempre più rari.

