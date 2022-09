Dove guardare Bleach: La Guerra Millenaria in streaming? Nuovo trailer per l'anime

A inizio ottobre 2022 debutterà finalmente Bleach: La Guerra Millenaria, l'ultima saga dell'opera che copre i volumi dal 55 al 74 e che ancora non era stata adattata dall'anime. Le modalità di distribuzione della serie erano però fino a ora un incognita. Ecco dove potremo guardare Bleach: La Guerra Millenaria in streaming.

L'attesa per il ritorno della serie anime di Bleach sta per giungere al termine: La Guerra Millenaria verrà trasmessa dal 10 ottobre. Secondo quanto condiviso dall'insider @shonenleaks, ogni giovedì alle ore 12:00 (orario giapponese) verrà pubblicato un nuovo episodio sulle piattaforme streaming Disney+, Amazon Prime Video e Hulu. Non è ancora stato confermato se anche in Italia Bleach: La Guerra Millenaria debutterà su Disney+.

In attesa di conferme, sul canale YouTube di Aniplex è stato condiviso un nuovo teaser per il ritorno dell'anime. La nuova clip presenta in anteprima gli Stern Ritter, il nucleo del Vandenreich composto dai cavalieri d'élite. I componenti di questo gruppo oscuro indossano lunghi cappotti con una grande croce Quincy nella parte posteriore e vengono classificati con lettere basate su un pseudonimo inglese che si riferisce a una loro abilità peculiare. Giusto in tempo prima dell'esordio, l'8 ottobre verrà pubblicato un ulteriore trailer questa volta incentrato sulla tredicesima divisione della guarda di corte della Soul Society.