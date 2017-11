Guardate Goku che imita Hulk in un mash up tra Dragon Ball e la Marvel!

Di mash up tra opere, che spesso sono concettualmente molto diverse tra loro, ormai ce ne sono tantissimi. Ma, quando un franchise comene incontra un altro di uguale popolarità qual è la, non possiamo far altro che ammirare le splendide fan art che ci ritroviamo davanti, ed è il caso di un interessante mash up tra

L'immagine in questione ritrae Goku e i suoi amici in una celebre scena della prima serie, che i fan più affezionati ricorderanno bene: parliamo di quando il protagonista, all'inizio della sua avventura, fu prigioniero nel castello di Pilaf insieme a Bulma, Oolong, Yamcha e Pual. In quel frangente, non appena Goku posò lo sguardo sulla luna piena, assistemmo all'emozionante trasformazione di Goku in Oozaru, apprendendo che fu proprio il piccolo a uccidere suo nonno anni prima, avendo perso il controllo.

Quella stessa scena la ritroviamo nella fan art, con Goku in stato di trance mentre osserva la luna e in procinto di trasformarsi in scimmione. Una scena che l'autore ha voluto omaggiare ricreandola nello stile di una delle prime copertine della testata de L'Incredibile Hulk. Tra scritte note e font riconoscibili, effettivamente la scena ritratta ricorda molto alla lontana la dicotomia tra Bruce Banner e il gigante verde della Marvel.

Vi piace la fan art che mixa Dragon Ball con L'Incredibile Hulk?