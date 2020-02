Guardian of the Witch debutta su Weekly Shonen Jump: copertina, pagine a colori e sinossi

Weekly Shonen Jump ha permesso il debutto a due nuove serie, con autori entrambi esordienti, nel mese di gennaio: Undead Unluck e MASHLE: Muscle and Magic. I due titoli saranno affiancati da un terzo, pronto a fare il suo debutto nel primo numero in pubblicazione a febbraio: Guardian of the Witch, manga di Asahi Sakano.

Nonostante abbia qualche capitolo autoconclusivo in più sulle spalle, anche Asahi Sakano è in pratica un esordiente su Weekly Shonen Jump. Guardian of the Witch sarà pubblicato domani, domenica 2 febbraio 2020, su MangaPlus e sulla piattaforma di VIZ Media, contemporaneamente alla distribuzione giapponese sulla rivista di casa Shueisha.

In attesa che il primo capitolo sia online, in calce possiamo dare uno sguardo alle prime pagine a colori di Guardian of the Witch. Come già si presagiva anche dalle anteprime delle scorse settimane, ci saranno due protagonisti per il titolo, un ragazzo dai toni blu all'apparenza un guerriero e una ragazza dalle tinte rosa che dovrebbe essere una strega.

Weekly Shonen Jump ha condiviso la seguente sinossi per Guardian of the Witch: "Fare da guardia a una strega non è mai semplice, specialmente se è una mocciosa!" Il manga di Sakano si baserà su un'ambientazione fantasy e medievale, facendo sicuramente concorrenza diretta a un titolo sulla magia come Black Clover che però ha già un buon successo sulle spalle. Riuscirà a scalare le classifiche di Weekly Shonen Jump senza essere cancellato prematuramente?