I Guardiani della Galassia: annunciata una nuova collana di fumetti dedicata alla serie

A seguito dell'annuncio della fine dei fumetti dedicati ai I Guardiani della Galassia, molti fan delle opere Marvel avevano già iniziato a temere che non avrebbero potuto leggere per diverso tempo le storie di Star Lord e dei suoi compagni di avventure. Fortunatamente è stata appena annunciata una nuova collana dedicata ai famosi personaggi.

Durante il panel dedicato alle opere Marvel presente nel New York Comic-Con, l'azienda statunitense ha sorpreso tutti gli appassionati del personaggio con il volto di Chris Pratt grazie alla notizia che Al Ewing, autore che ha recentemente lavorato sul personaggio dell'Incredibile Hulk, si occuperà di una nuova serie di storie con protagonista Star Lord e i suoi amici. I disegni invece saranno affidati all'artista Juan Cabal. Ecco come l'autore descrive la sua serie: "Guardians of the Galaxy sarà una serie di spionaggio piena di azione, in cui saranno presenti inoltre elementi quali politica interstellare, intrigo e suspense. La guerra sta arrivando, e se i Guardiani non riusciranno a fermarla si troveranno coinvolti in prima persona".

Il primo volume arriverà in edicola nel corso del 2020, nel frattempo potete dare una prima occhiata alla copertina grazie al disegno presente in calce alla notizia. Inoltre continuano le attuali avventure del famoso gruppo di eroi, nell'ultimo numero della collana abbiamo scoperto il destino del leader de I Guardiani della Galassia.