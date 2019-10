Guardiani della Galassia: cosa sta succedendo a Groot e Gamora?

Durante il New York Comic Con la Marvel ha mostrato la cover del primo numero dei Guardiani della Galassia - che farà capolino a Gennaio - e inaspettatamente evidenzia due assenti piuttosto importanti: parliamo di Groot e Gamora.

Sulla copertina, infatti, campeggiano Star-Lord, Rocket Raccoon, DragoLuna, Noh-Varr, Nova e Phyla-Vell. L'esclusione dei due personaggi mancanti non conferma del tutto la loro assenza dalla prossima serializzazione, tuttavia ci spinge a domandarci che cosa potrebbe essergli accaduto.

Per quanto riguarda Gamora, nel corso degli ultimi anni abbiamo appreso come non sia propriamente un personaggio equilibrato. Ricorderete quando ha finito per uccidere Star Lord mentre si metteva in mezzo tra lei e suo padre, scaturendo non poca tensione all'interno del team - abbastanza per giustificare un'ipotetica esclusione dai Guardiani.

Groot, invece, fin dagli eventi di Infinity Wars di Gerry Duggan ha intrapreso un percorso evolutivo davvero degno di nota. La Marvel ha praticamente riscritto la struttura caratteriale del personaggio, il quale è passato dall'essere un timidone ad acquisire grandi capacità conversative con buona parte dei personaggi dell'universo Marvel.

Groot è sempre stato il personaggio che ha tenuto salda la squadra, nonostante nessuno volesse farne parte. Nelle pagine conclusive del numero 9 dei Guardiani della Galassia veniamo a conoscenza che la Chiesa Universale della Verità aveva iniziato a costruire un esercito di "campioni", per poi rivelarsi essere la reincarnazione di Drax il Distruttore , anche lui assente dalla copertina.

I tre potrebbero effettivamente non far parte del nuovo corso dei Guardiani, ma prima di affermarlo con certezza bisognerà vedere i prossimi sviluppi della corrente pubblicazione, che il prossimo 16 ottobre arriverà al numero 10.

Noh-Varr, invece, è con grande sorpresa presente sulla copertina, si aggiungerà alla squadra? James Gunn ha condiviso un commosso ricordo sui Guardiani della Galassia 2, scoprite tutto nel nostro articolo.