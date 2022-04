Guardiani della Galassia, Mantis cambia aspetto per somigliare alla versione MCU

Con la pubblicazione del volume dedicato ai supereroi asiatici Marvel's Voices Identity, il character design di Mantis, nei fumetti, verrà alterato per rendere il personaggio più simile alla versione interpretata da Pom Klementieff nei film dei Guardiani della Galassia appartenenti al Marvel Cinematic Universe.

Il personaggio di Mantis, creato da Steve Englehart e Don Heck, fa il suo debutto sulle pagine di Avengers #112 nel 1973 e per la maggior parte della sua storia editoriale, orbiterà attorno alla mitologia dei Vendicatori. Solo nel 2007, con la pubblicazione di Annihilation: Conquest, il personaggio verrà avvicinato alle storie dei Guardiani della Galassia.



Nei fumetti, l'aspetto di Mantis è sempre stato abbastanza diverso rispetto a quello della sua controparte cinematografica: non essendo un alieno, ma la figlia di una donna vietnamita e del villain Bilancia, l'aspetto di Mantis al suo debutto era quello di una normale donna asiatica.



Col tempo, Mantis ha visto il suo aspetto mutare più volte, guadagnando prima un paio di antenne, e poi vedendo la sua pelle colorarsi di verde. Questi cambi di aspetto sono rappresentati in una pagina di anteprima di Marvel's Voices Identity pubblicata da Marvel, che riportiamo in calce. Poiché Marvel ha scelto di includere tutti i vari aspetti di Mantis in questa pagina, è probabile che il nuovo cambio di aspetto di Mantis sia al centro della storia "The Primeval Paradox" contenuta nell'antologia Identity.



"Dimenticate ciò che sapete di lei dai film, io e lo straordinario artista Kei Zama vi mostreremo esattamente che Guardiano della Galassia straordinario lei sia", ha dichiarato lo sceneggiatore di "The Primeval Paradox" Jeremy Holt.



"Solitamente non ho la possibilità di disegnare storie piene di elementi naturali, così mi sono molto divertito a disegnare il mio personaggio preferito Mantis", ha aggiunto l'artista Zama. "E collaborare con Jeremy, che come me è un creatore asiatico non-binario, è stata una bellissima esperienza".



Marvel's Voices: Identity verrà pubblicato negli Stati Uniti il 25 Maggio e, oltre alla storia dedicata a Mantis, conterrà numerose altre storie con protagonisti personaggi asiatici come Ms. Marvel, Wong e Shang-Chi. Presto avremo inoltre l'occasione di rivedere Mantis anche al cinema: a proposito, ecco le dichiarazioni di Will Poulter sulla sua trasformazione di Adam Warlock per Guardiani della Galassia vol. 3.