Guardiani della Galassia: Noh-Varr si aggiungerà alla squadra?

Durante lo scorso New York Comic Con la Marvel ha annunciato che la serie dei Guardiani della Galassia sarà gestita da Al Ewing, a partire dal prossimo Gennaio. La nuove vicende dovrebbero distaccarsi da quelle di Donny Cates e Cory Smith e includere alcune facce familiari, compreso un personaggio che non vedevamo da un po'.

La cover del primo numero, infatti, vede protagonisti Star-Lord e Rocket, quest'ultimo nella stessa veste sfoggiata nella run di Ewing dedicata al personaggio. Successivamente, dietro loro due possiamo notare Dragoluna, Nova (Richard Rider), Phyla Vell e un altro volto che non vedevamo da tempo, stiamo parlando di Noh-Varr/Marvel Boy con un taglio di capelli completamente nuovo.

Noh-Var l'ultima volta è apparso all'interno di Royals, un'altra serie sceneggiata da Al Ewing, dove provava ad aiutare la Royal family ad fondare una nuova civiltà. Giudicando soltanto dalla copertina, sembrerebbe che lo vedremo in una nuova suit, rispetto a quella verde e bianca che ha indossato in passato.

C'è anche la possibilità che non si tratti di Noh-Varr ma di Kid Magus - un personaggio che sta aiutando la squadra negli ultimi numeri della corrente serializzazione. La copertina, tuttavia, presenta degli assenti piuttosto rivelanti, che rispondono ai nomi di Gamora, Groot, e Beta Ray Bill.

Di seguito potete leggere la sinossi del primo numero:

"Una volta erano una squadra di sbandati. Ora sono una famiglia, e si sono guadagnati la pace. Ma l'universo non è un luogo di pace - e sta solo peggiorando. I Grandi imperi sono in subbuglio, il diritto è morto. E in mezzo al caos, gli Dei dell'Olimpo sono tornati - messaggeri di una nuova era di guerra, rinati per bruciare il loro segno sulle stelle stesse. Qualcuno deve custodire la galassia - ma chi acetterà la missione? E chi sopravviverà? Al Ewing (L'Immortale Hulk) e Juann Cabal (Friendly Neighborhood Spider-Man) vi portano al piano terra di un intero universo Marvel di azione e suspense!"

In questo articolo potete leggere l'annuncio della nuova serializzazione. Il regista James Gunn ha rivelato quanto tempo ha impiegato per scrivere la sceneggiatura del terzo capitolo dei Guardiani della Galassia.