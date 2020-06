Guardiani della Galassia: Nova perderà i suoi poteri?

Continua ad ampliarsi il catalogo delle serie dei Guardiani della Galassia: nel frattempo scopriamo cosa accadrà nel numero di settembre della collana dedicata al personaggio di Nova, impegnato in una lotta impari.

Scopriamo cosa ha in mente per il personaggio di Richard Rider la Marvel grazie a questa breve anteprima della trama de "I Guardiani della Galassia 6", disponibile a partire dal prossimo settembre. Ecco le anticipazioni condivise dalla Casa delle Idee: "Mentre vecchie ostilità riprendono nel sistema solare della Terra, la mappa politica della galassia viene ridisegnata. Amici di lunga data e amanti dovranno ripensare il loro rapporto, oppure eliminarli completamente. Era conosciuto come l'Human Rocket, adesso è l'Human Wreck. Riuscirà a riprendersi Nova?", scopriamo inoltre che i disegni sono curati da Marcio Takara mentre la storia è stata scritta da Al Elwing.

Sembra quindi che il prossimo numero della serie sarà incentrato sulla figura di Nova, mentre il resto dei Guardiani è impegnato a combattere contro la versione della Marvel delle divinità dell'Olimpo. I personaggi nati dalla mente di Arnold Drake e Gene Colan sono esplosi in popolarità dopo i film omonimi, non deve stupire quindi il grande numero di collane dedicate ai Guardiani.

Nel frattempo vi lasciamo con questa notizia riguardo una fusione tra due personaggi de I Guardiani della Galassia.