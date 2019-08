Guardiani della Galassia: un nuovo membro si aggiungerà alla squadra?

Il piano malvagio di J'son, dopo la conquista della Chiesa della Verità, vedrà la partecipazione di un nuovo membro nei Guardiani della Galassia .

Se avete seguito gli sviluppi dell’ultimo arco narrativo dei Guardiani della Galassia, sapete che il gruppo si trova in un sacco di guai cosmici. Nell’ultimo numero, i lettori hanno assistito alla conquista da parte di J’son della Chiesa Universale della Verità, scoprendo anche che il villain sta elaborando qualcosa di più grande.

Nonostante non sia stato rivelato esplicitamente, sembra che J’son sia stato in grado di ricreare i moduli che hanno fatto rinascere, crescere e ringiovanire sia Adam Warlock che Magus. Ma non si è limitato a crearne uno..ma dozzine, se non centinaia. Poco dopo l’uscita di questo numero Marvel Comics ha annunciato la copertina di Guardians of the Galaxy 11 del prossimo novembre, nella quale è possibile vedere un interessante cameo. Potete trovare l’immagine in calce alla notizia.

Come si può osservare, tra Groot e il mecha pilotato da Rocket Racoon, si vede un personaggio dalla carnagione violacea e con i capelli bianchi, che dovrebbe apparire tremendamente familiare ai fan di lunga data della casa delle idee. Sembra infatti essere una versione più giovane di Magus, Kid Magus per essere più precisi. Principalmente un villain, è strano vedere una buona versione di Magus, quando è il suo doppleganger, Adam Warlock, che spesso giunge in aiuto dei Guardiani.

Non considerando alcuni allucinazioni nella miniserie di Thanos, Magus ha fatto la sua ultima apparizione in Infinity Wars, uscendo dal suo bozzolo, senza ricordi, e venendo salutato da Gamora. Dobbiamo ancora vedere cosa sia successo in seguito a questo incontro. Dato che Magus sicuramente è cresciuto nel frattempo, non è chiaro se Kid Magus sia lo stesso, o un nuovo personaggio creato da J’son e la Chiesa della Verità.

Ricordiamo che i Guardiani della Galassia hanno fatto da poco ritorno come testata di Marvel Comics e che ci aspettiamo sicuramente dei risvolti interessanti in futuro.