Guardiani della Galassia: svelato l'orientamento sessuale di Star Lord

La vita privata di uno dei più celebri membri dei Guardiani della Galassia è stata completamente stravolta dal nuovo volume della serie di Al Ewing e Juan Cabal. Star Lord è bisessuale?

A lungo creduto morto, i lettori hanno finalmente scoperto che Peter Quill è stato solamente trasportato in una dimensione alternativa tramite l'Elemental Gun. È qui che veniamo a scoprire l'inclinazione sessuale di Star Lord.

Dopo aver utilizzato l'Elemental Gun per liberare la Terra-616 dai New Olympians, Star Lord è stato teletrasportato in un luogo misterioso chiamato Morinus, una città-stato costruita sul dorso di un'enorme tartaruga marina. È qui che Quill fa la conoscenza di Aradia e Mors, una coppia che lo invita a partecipare ad alcuni festini. Ma ancora convinto di poter tornare nel suo universo e di riunirsi a Gamora, il protagonista declina l'invito.



Ancora bloccato su Morinus dopo un decennio, Star Lord decide infine di sottomettersi al triangolo amoroso, entrando in intimità con loro in una scena hot. Nelle scene successive, avvenute circa 130 anni dopo il fatto, vediamo Aradia incinta e Quill preoccuparsi del nascituro. È lui il padre dell'infante? Rivelato il destino di Star Lord nei Guardiani della Galassia. Disponibile il trailer introduttivo dei nuovi Guardiani della Galassia.