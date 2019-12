Guardiani della Galassia: Rocket e Groot danno vita a una bizzarra fusione

Se nell'ultimo periodo avete seguito i Guardiani della Galassia, sicuramente saprete che Rocket Racoon non è proprio in grande spolvero. Il personaggio, infatti, ha combattuto tra la vita e la morte lungo tutto il corso della serie, e l'unica cosa che gli ha salvato la pelle è stata una mega tuta con la quale è riuscito a sopravvivere.

In seguito, però, questa speciale armatura è stata distrutta in occasione di uno scontro con la Chiesa Universale della Verità. A salvare la vita di Roocket è stato Groot, che ha costruito una particolare corazza in cui ha incluso il suo stesso compagno, per poi aiutare i restanti eroi Marvel fermando J'Son e la sua organizzazione dalla conquista dell'universo.

I Guardiani della Galassia cominceranno la prossima annata con un nuovo numero, scritto da Al Ewing e disegnato da Juann Cabal. Qui in basso, vi lasciamo la sinossi ufficiale pubblicata dalla Marvel Comics:

"Una volta erano una squadra di disadattati. Ora sono una famiglia e si sono guadagnati la pace. Ma l'universo non è un luogo pacifico - e sta solo peggiorando. I grandi imperi sono in subbuglio. Lo stato di diritto è morto. E nel mezzo del caos, gli Dei dell'Olimpo sono tornati - presagi di una nuova era di guerra, rinati per bruciare il loro marchio sulle stelle stesse. Qualcuno deve proteggere la galassia - ma chi accetterà la missione? E sopravviveranno? Al Ewing (IMMORTAL HULK) e Juann Cabal (FRIENDLY NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN) vi portano al piano terra di un intero universo Marvel di azione e suspense!"

