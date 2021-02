I Guardiani della Galassia: un villain CLAMOROSO si unisce al team di eroi

Dopo le ultime vicende dei membri della squadra dei Guardiani della Galassia, vi segnaliamo una nuova collana dedicata ai celebri personaggi dei fumetti, che introdurrà nel loro universo uno dei villain più famosi delle storie della Marvel.

A partire dal mese di aprile infatti sarà disponibile il numero 13 de I Guardiani della Galassia, che farà interagire i famosi personaggi conosciuti nelle pagine dei fumetti e nei film della Marvel con Doctor Doom. In calce alla notizia potete vedere un'immagine promozionale, in cui è possibile vedere una breve anteprima delle copertine dell'opera disegnate da Brett Booth, in cui sono presenti i Guardiani della Galassia insieme a Hulkling, Wiccan, Doctor Doom, Marvel Boy, Quasar e molti altri.

La serie è stata ideata da Al Ewing, mentre le illustrazioni sono state curate da Juan Frigeri, ecco quindi il commento dello scrittore: "Uno di questi non è come gli altri, non è molto a suo agio in questo ambiente. Cosa ci fa Doctor Doom con gli altri... e perché è lì? C'è solo un modo per scoprirlo". Per ora non sappiamo ancora quando i volumi saranno disponibili in Italia, nel frattempo vi segnaliamo un'altra collana dedicata a I Guardiani della Galassia e incentrata su Star Lord e ispirata ai romanzi di spionaggio.