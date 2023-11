È guerra tra Frieren e Fullmetal Alchemist: i fandom si scontrano a suon di review bombing

Frieren: Oltre la fine del viaggio è una serie unica, diversa dagli altri shonen, che sta appassionando il pubblico con un racconto avvincente e in grado di emozionare. L'adattamento della storia della maga elfa Frieren e dei suoi compagni di viaggio curato da Studio Madhouse sta entusiasmando a tal punto da entrare nel libro dei record.

Frieren non è solo il miglior anime della stagione autunnale 2023. Il team responsabile della serie anime è riuscito in un'impresa storica, ossia quella di spodestare Fullmetal Alchemist: Brotherhood dal trono di MyAnimeList, il portale in cui i fan possono votare il proprio anime preferito. Con un ranking di 9.10 su 10, attualmente Frieren è l'anime migliore della storia dell'industria giapponese, ma non tutti sembrano essere d'accordo.

A quanto pare nelle ultime ore è in corso una guerra tra i fandom di Frieren e Fullmetal Alchemist e il terreno di battaglia è proprio MyAnimeList. L'anime di Studio BONES, storicamente ai vertici del portale, rispetto al concorrente è indietro di solo 0.1 punti, con un voto di 9.09. Per riportare la situazione alla normalità e riprendersi la testa della classifica, i fan di Fullmetal Alchemist: Broterhood stanno bombardando di recensioni positive l'anime. Al tempo stesso, sulla pagina di Frieren è possibile trovare numerosi commenti negativi e a favore di Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

Questa "guerra" sembra tuttavia aver avuto inizio proprio dal fandom di Frieren. Solamente poche settimane fa, il voto di Fullmetal Alchemist: Brotherhood era di 9.10, che a oggi varrebbe la testa a pari merito di Frieren. Casualmente, proprio quando Frieren ha cominciato a scalare i vertici di MyAnimeList, il rating di Fullmetal Alchemist: Brotherhood ha subito una decrescita. Ricordandovi l'arrivo di Frieren doppiato in italiano su Crunchyroll, vi chiediamo cosa ne pensate della questione e da quale parte vi schierate.