La Guerra in Ucraina? Secondo Tomino sarebbe stata evitata se Putin avesse guardato Gundam

Nel campo dell'animazione nipponica, poche opere come Gundam hanno riflettuto, nel corso delle varie serie, le evoluzioni geopolitiche che hanno attraversato di volta in volta il mondo. E proprio la Guerra in Ucraina, secondo il creatore del franchise Yoshiyuki Tomino, sarebbe stata evitata se solo Putin avesse guardato Mobile Suit Victory Gundam. Una dichiarazione piuttosto forte, che è meglio contestualizzare.

Ci sono artisti, come ad esempio Oda, che guardano ai luoghi reali per creare le scenografie di One Piece: altri, come Tomino e i suoi successori, che partono dalle configurazioni della realtà, quelle più esplicitamente politiche e guerresche, per riflettere le fratture dello status quo mondiale attraverso le loro opere. E non sorprende che in una delle ultime interviste rilasciate dal director nel 2023, in occasione del trentesimo anniversario dell'uscita di Mobile Suit Victory Gundam, il regista abbia legato l'escalation bellica in Ucraina alle riflessioni proposte all'indomani della caduta dell'Unione Sovietica nella sua iconica serie, arrivando addirittura a sostenere che Putin, da lui considerato il responsabile unico dell'invasione militare nel paese ucraino, avrebbe agito in modo diverso, se solo avesse metabolizzato le istanze veicolate dal suo racconto.

“Per me V Gundam” esordisce il regista nell'intervista, dopo essere stato interrogato dal giornalista sulle analogie tra la Guerra in Ucraina e il conflitto raccontato dal suo anime “sembra essere un trattato sulla guerra attualmente perseguita da Putin. E se avesse guardato la serie, non credo che avrebbe intrapreso questa escalation bellica. Come ha esplicitato un noto sociologo” prosegue qui Tomino “la guerra di Putin non si apre ad un conflitto 'moderno', proprio perché ricorda le guerre medievali combattute dai sovrani per acquistare titoli nobiliari. Non si tratta perciò di un conflitto mutuato da particolari interessi economici e geopolitici: per nulla. Con le guerre odierne non presenta alcuna analogia, dal momento che l'obiettivo di Putin, alla pari dei guerrafondai medievali, non è quello di rimodulare i rapporti socio-politici tra nazioni o schieramenti, ma quello di acquisire spessore culturale. O se vogliamo, nobiliare”.

Ma le riflessioni di Tomino non terminano qui, al punto che il regista, partendo dalle riflessioni da lui proposte sin dai tempi del primissimo Mobile Suit Gundam (1979), sposta l'attenzione sull'altro interlocutore del conflitto, ovvero il presidente ucraino Zelensky, individuando nel primo ministro il corrispettivo reale dei Newtype. Come sappiamo, nella mitologia di Gundam i Newtype rappresentano l'evoluzione naturale dell'essere umano, lo stadio evolutivo a cui poteva tendere un individuo nel momento in cui arrivava a sublimare una consapevolezza superiore: di sé stesso e del mondo che lo circonda.

E seppur – come ovvio che sia – Tomino non individua questo legame nell'abilità di Zelensky di adattarsi alla vita nello spazio (come accadeva invece ai personaggi del racconto) per lui il presidente ucraino rappresenta il prodotto più alto del “politico moderno”, di colui che arriva ad occupare un ruolo centrale negli Affari di Stato, malgrado la sua impossibilità nel riflettere l'immagine abituale dello statista. “Io credo fortemente” sentiamo qui dire a Tomino “che coloro che sono in grado di gestire le crisi politiche non sono i filosofi o i grandi politici, ma chi, come Zelensky, è cresciuto con la guerra alla spalle. Un fattore, questo, che lo ha portato ad equipararsi ad una nuova forma di Newtype, meno tradizionale e canonica”.

Per quanto le riflessioni del regista appaiono frutto di concezioni assolutamente personali, è chiaro che l'attitudine del director, questa sua capacità di guardare allo stato delle cose e di rimodularle attraverso la finzione, rappresenti uno di quegli elementi che ha portato il franchise a ritagliarsi un ruolo centrale nell'immaginario collettivo, soprattutto dal punto di vista culturale. E se dopo quasi cinquant'anni Gundam continua a registrare introiti da record, molto lo si deve alla naturalezza con cui riflette sulle crisi correnti, fino a scardinarne le macchinazioni di fondo.