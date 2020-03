La guerra contro l'umanità continua nella terza stagione di Castelvania

Nella terza stagione di Castlevania prodotta dalla piattaforma streaming Netflix, i personaggi principali si sono continuamente spostati da una regione all'altra del mondo e sono emersi nuovi, interessanti, dettagli riguardanti il Forgiatore Diabolico Isaac, uno degli antagonisti più rilevanti dell'opera.

Nella scorsa stagione Isaac si è rivelato essere un devoto seguace di Dracula, vista la sua collaborazione con il Re dei Vampiri nella creazione di eserciti demoniaci, che gli avrebbero permesso di sterminare la razza umana.

Sfortunatamente per un servitore così fedele, prima del combattimento finale con Trevor, Sypha e Alucard, Vlad, nel tentativo di salvare la vita ad Isaac, lo ha allontanato. La terza stagione ci ha presentato quindi la nuova, e più oscura, strada intrapresa dal Forgiatore Diabolico.

Ritrovandosi a viaggiare tra numerosi territori, con l'obiettivo di espandere il suo esercito, Isaac si imbatte in numerose persone, alcune delle quali riescono a fargli valutare l'ipotesi di risparmiare gli umani, mentre altre alimentano il suo desiderio di distruggere l'intera umanità. In una sequenza di scene ricche di azione vediamo Isaac sconfiggere i soldati di un piccolo villaggio, trasformandoli successivamente in combattenti per il suo esercito.

Se da una parte Isaac mostra un odio nei confronti degli uomini, dall'altra riesce, a volte, a contenerlo, e questa peculiarità caratteriale viene spiegata da un demone con il quale lo stesso Forgiatore conversa in una scena molto importante, visto che vengono rivelati dettagli sul suo passato, quando era ancora umano.

Ora che è diventato un essere demoniaco non deve minimamente preoccuparsi dei suoi peccati, è diventato, in un certo senso, libero. Quindi Isaac crede, presumibilmente, che uccidere gli uomini sia un modo per renderli liberi.

Continuando a distruggere città e villaggi, e ad aggiungere potenza militare al suo esercito, Isaac si ritrova in una nuova posizione di potere, che potrebbe sicuramente scontrarsi con i Cacciatori di Vampiri ed il fiorente esercito di Carmilla. Vi ricordiamo che potete trovare qui le nostre impressioni riguardo la terza stagione di Castlevania e anche un'intervista a Warren Ellis sulla genesi della serie.