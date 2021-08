La guerriera Red Sonja in un cosplay sanguinario ed efficace

Ex fumetto di Marvel Comics, la prima apparizione di Red Sonja è datata febbraio 1973, nel numero 23 del fumetto dedicato a Conan il Barbaro. Da allora il personaggio acquisì particolare fama, soprattutto grazie al fisico con cui veniva disegnata e alla cotta di maglia ridotta che la proteggeva, coprendo soltanto seno e inguine.

La guerriera, ora sotto il marchio di Dynamics Entertainment, iniziò man mano a costruirsi la sua nicchia di pubblico diventando un fumetto di successo e durante il quale ha potuto incontrare alleati formidabili, come il prode Conan il Barbaro, e nemici dai poteri eccezionali, Kulan Gath e Thulsa Doom. Nel corso del tempo è stata disegnata da vari autori, cambiando leggermente il proprio aspetto fisico ma mantenendo però alcune connotazioni primarie. Infatti Red Sonja è un personaggio particolarmente noto per i lunghi capelli rossi e per il fisico curvilineo ma ben allenato.

Questo cosplay di Red Sonja risveglia l'istinto guerriero e sanguinario della donna, portandolo nella realtà. A realizzarlo è stata Adami Langley che si mostra con la classica versione del personaggio. La cotta di maglia a piastre argentate copre tutto il necessario mentre porta tra le mani spada e scudo. Per finire, la cosplayer non si è fatta mancare un po' di sangue e un effetto di fondo alla foto, creando una guerriera già calata nella battaglia.