Tutte le guerriere di Sailor Moon in questo cosplay di gruppo in Giappone

Naoko Takeuchi ha dato vita a un'opera davvero immortale. Anche se sono passati trent'anni dalla pubblicazione del primo capitolo di Sailor Moon su Nakayoshi, se ne sente parlare ancora oggi. Il brand va a gonfie vele non tanto per il fumetto, ormai terminato da anni, ma per l'anime che continua a essere prodotto.

Dopo Crystal ed Eternal, Sailor Moon finirà con Cosmos, lungometraggio diviso in due parti che terminerà la saga remake che è stato un grande adattamento della storia, a differenza dell'anime che fu prodotto negli anni '90 e che arrivò anche in Italia sulle reti Mediaset. Tutte le guerriere si riuniranno per la battaglia finale che porterà finalmente la pace sulla Terra sotto l'egida delle stelle.

In Giappone quindi la serie è ancora sulla bocca di tutti e infatti, oltre a ricevere sequel su sequel, in varie manifestazioni si radunano diverse cosplayer di Sailor Moon. Mee_10_10 è una di queste e, facendo gruppo con altre modelle che hanno una passione per la lottatrice della luna di Naoko Takeuchi, ha creato un cosplay di gruppo con tutte le guerriere Sailor dell'anime. Al centro ovviamente c'è la protagonista Usami, con il vestito alla marinara dopo la trasformazione, mentre intorno ci sono le sue fide alleate.

Non solo anime: Sailor Moon festeggia 30 anni con ciondoli e tanto altro merchandising speciale.