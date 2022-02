Guild of Depravity, l'anime del manga di Taichi Kawazoe è in produzione

Guild of Depravity è un manga shonen ecchi che ha iniziato la sua serializzazione tra le pagine di Shonen Gangan nel 2017. Conosciuto in patria come Futoku no Guild, il manga conta 8 volumi e 46 capitoli totali. L'autore Taichi Kawazoe con la sua serie sta riscuotendo un buon successo tra il pubblico, che adora le sue splendide illustrazioni.

Guild of Depravity è una commedia ecchi che vede protagonista Kikuru Madan, un bravissimo cacciatore di mostri. Il matrimonio di un amico fa realizzare a Kikuru di non voler proseguire con le sue mansioni, per la paura di rimanere solo a vita a proteggere la foresta. Non è dello stesso avviso Enome, segretaria della Gilda: la ragazza affida a Kikuru Hitamu Kyan, una nuova, maldestra recluta che il nostro protagonista dovrà proteggere e addestrare.

Guild of Depravity sta riscuotendo un buon successo in patria, mentre è ancora inedito in Italia. Secondo @_komi03, sarebbe in produzione l'anime della serie. L'insider non ha fornito ulteriori informazioni, ma siamo sicuri che l'adattamento animato della commedia possa riscuotere un ottimo successo anche nel Bel Paese.

Grazie alla provocante protagonista Hitamu Kyan, in breve tempo potrebbe scatenarsi la cosplay-mania di Guild of Depravity, subito successiva al lancio dell'anime. Lancio che, visto il recente inizio della produzione, potrebbe avvenire non prima del 2023. Quest'anno esordiranno altri attesissimi comedy anime come Spy x Family e Teppen, validissime alternative per ingannare l'attesa di Guild of Depravity.