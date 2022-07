Guild of Depravity, ecco il primo trailer del nuovo anime di studio TNK

Lo scorso febbraio vi avevamo parlato dell'anime di Guild of Depravity, che era in produzione in quel periodo. Tratto dall'omonimo manga inedito in Italia di Taichi Kawazoe, Guild of Depravity è uno shonen ecchi che vede protagonista il cacciatore Kikuru Madan, deciso a ritirarsi dalle sue mansioni per potersi godere la gioventù.

Madan sceglierà però di rimanere nella sua gilda a seguito del reclutamento della giovane apprendista Hitamu Kyan, con cui dovrà fare coppia in missione. Il mese scorso studio TNK aveva rilasciato una key visual di Guild of Depravity, con cui aveva anche annunciato il periodo di uscita dell'anime fissato per ottobre 2022.

Come possiamo vedere nel tweet di @oecuf0 in calce alla notizia, studio TNK ha mostrato in questi giorni il primo trailer dell'anime di Guild of Depravity, dalla durata di 1 minuto e 8 secondi. Il breve video introduce i protagonisti della serie, partendo da Kikuru Madan e Hitamu Kyan per arrivare agli altri membri della gilda. Le animazioni sembrano molto fluide, con uno stile di disegno dei personaggi molto tondeggiante e con linee ben marcate.

Guild of Depravity potrebbe rivelarsi una vera e propria perla per gli amanti del genere ecchi, e chissà che in seguito a un esordio positivo dell'anime qualche editore non decida di portare in Italia anche l'opera originale di Taichi Kawazoe.