Guilty Children (Gildore) è il nuovo manda tratto dal romanzo di Kafka Asagiri

Il sesto volume del Young Magazine di Kodansha ha pubblicato il primo capitolo del nuovo manga disegnato da Anri Sakano, tratto dal romanzo di Kafka Asagiri, conosciuto soprattutto per aver dato forma alla famosa serie Bungo Stray Dogs.

La storia dell'opera inizia con il sopraggiungere dei "Nemici" sul pianeta Terra, mostri possenti e indistruttibili con cui non è possibile negoziare e rivelatisi capaci di portare l'umanità sull'orlo dell'estinzione. L'unico che riuscì a fermare l'avanzata aliena fu un ragazzo che grazie a una particolare strategia - nome in codice moonfall - riuscì a metterli in fuga, scomparendo dalla scena poco dopo la guerra. Tre anni dopo, un ragazzo noto come Kyle Kamishiro appare nella periferia di una cittadina che sta per essere attaccata dai Nemici. Il ragazzo, però, riesce a sconfiggerli mettendo in mostra il suo peculiare potere, abilità che però lo porta a essere inserito nei "Guilty Children, un gruppo di bambini ritenuti colpevoli di crimini indicibili.

Asagiri ha iniziato a serializzare la storia del romanzo sullo Young Magazine a partire dal 3 settembre 2014, il tutto accompagnato dalle illustrazioni di Ame Karasuba e dai disegni di Ryūichi Sadamatsu. Kodansha ha pubblicato il secondo volume della serie nel febbraio 2017. Kodansha ha ripubblicato i romanzi in formato bunko con il contributi di Task Karasuma il 22 febbraio e il 21 marzo.

ll manga Bungō Stray Dogs di Asagiri e Sango Harukawa è stato lanciato sulla rivista Young Ace di Kadokawa nel 2013 e Kadokawa, con il 17° volume pubblicato il 1° maggio. L'opera è poi giunta anche in lingua inglese grazie a Yen Press. Inoltre, il successo riscosso ha portato alla creazione di un anime e un film. Sakano ha anche disegnato l'adattamento manga della light novel Daisuke Aizawa's The Eminence in Shadow (Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!).