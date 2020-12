Gunbuster: la doppiatrice di Noriko risponde alle commoventi parole di un astronauta

Hideaki Anno è riconosciuto nel mondo dell'animazione giapponese per aver creato la serie di Neon Genesis Evangelion, ma circa sei anni prima di dedicarsi alle avventure di Shinji Ikari, l'autore in questione aveva debuttato sempre nel ruolo di regista con l'anime fantascientifico Punta al top! GunBuster.

Ambientata nel 2015, in un futuro in cui una razza aliena minaccia il pianeta Terra e quindi l'estinzione degli umani, questi organizzano un contrattacco con una flotta di astronavi. La vera arma dell'umanità tuttavia sono dei robot giganteschi che verranno pilotati dai ragazzi più promettenti di tutte le scuole di addestramento presenti sulla superficie terrestre. La storia si concentra sul personaggio di Noriko Takaya, che evolverà sotto molti aspetti, dovendo affrontare una vera e propria guerra spaziale.

Per quanto si tratti di un'OAV composta da 6 episodi, sembra che il lavoro di Anno abbia influenzato molte persone, tra cui di recente uno degli astronauti coinvolti nella missione Hayabusa2, che come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, ha affermato di aver seguito questa carriera grazie all'interesse che provava per la serie GunBuster, ricevendo una risposta dalla doppiatrice della protagonista, Noriko Hidaka, rimasta felicemente sorpresa dalle parole usate.

Ricordiamo che di recente le unità EVA hanno invaso le strade di Tokyo, e vi lasciamo alle 10 domande irrisolte rimaste nell'anime di Evangelion.