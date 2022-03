Gundam 00 Revealed Chronicles: primi dettagli sul nuovo anime in CG

Il franchise Mobile Suit Gundam sta per essere rilanciato e portato verso nuove vette. Tra i tanti progetti in arrivo, è stato annunciato Gundam 00 Revealed Chronicle. La serie sta per tornare dopo oltre dieci anni con un nuovo anime in CG.

Gundam 00 ha intrattenuto i fan dei Mobile Suit tra il 2007 e il 2008, guadagnandosi il titolo di primo anime prodotto da Sunrise a essere trasmesso in alta definizione. Il successo ottenuto, ha ispirato tre OVA, un videogioco e persino l’adattamento teatrale Mobile Suit Gundam 00.

A distanza di più di un decennio, Gundam 00 ritorna con lo spin-off Revealed Chronicle. Ambientato a cavallo delle due stagioni anime, vede Seiji Mizushima, già responsabile della serie originale, tornare nel ruolo di director.

Al momento dell’annuncio non è stato specificato se si tratterà di una serie o di un lungometraggio, né tantomeno si è parlato di una data di uscita. I Mobile Suit torneranno presto al cinema, come vediamo dal trailer di Gundam: Cucuruz Doan’s Island.

Mobile Suit Gundam 00 è ambientato in un futuro dilaniato in cui i combustibili fossili sono stati esauriti e l’umanità fa affidamento su pannelli solari orbitali. La serie segue la storia dei quattro Gundam Meisters, una squadra che, pilotando potenti Mobile Suit di generazione avanzata, tenta di creare una nuova era di pace. Il loro intervento, però, innesca un conflitto che minaccia l’umanità.