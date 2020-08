Gundam: A Yoshiyuki Tomino non piace come la guerra viene rappresentata negli anime

Nel mondo dell'animazione uno dei titoli più amati dai fan è Gundam, per via della sua originale ambientazione e gli avvincenti scontri tra i robot. Nonostante questo, Yoshiyuki Tomino ha rivelato di essere deluso per come vengono mostrate le guerre nelle varie opere giapponesi.

Il celebre autore ha discusso con Yoshikazu Yasuhiko dell'influenza che i conflitti hanno nelle storie raccontate negli anime giapponesi. In particolare Yoshiyuki Tomino ha voluto parlare delle nuove uscite, sottolineando la loro grande differenza con le sue opere: "Nel mondo degli anime sono comparse storie come Girls und Panzer e Kan Colle. Certe parti le posso considerare come semplice divertimento, ma mi chiedo se sia accettabile. La mia generazione pensa che le guerre non debbano venire rappresentate in quel modo, mi mette molto a disagio".

Tomino ha poi affermato che le generazioni più giovani non capiscono la gravità della guerra: "Non c'è niente di bello nella guerra. Dopo tutto bisogna evitare che scoppino altri conflitti, ma non riusciremo mai ad evitare le guerre finché ci saranno le persone deliranti che vorrebbero combattere". Sembrerebbe quindi che nel corso degli anni, Yoshiyuki Tomino si sia avvicinato a posizioni sempre più pacifiste, nonostante i numerosi conflitti presenti nelle sue opere. Infine vi segnaliamo che la serie originale di Gundam è presente su Amazon Prime Video.