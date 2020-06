Gundam: annunciati i modellini del calabroni killer, ecco le immagini

Durante la quarantena per il Coronavirus sono stati molti gli appassionati del franchise di Tomino e Yatate che hanno acquistato dei modellini di Gundam per passare il tempo, ma difficilmente potevano immaginare quelli dedicati ai calabroni killer.

In America e in altri stati sono comparsi dei calabroni killer, più grandi e pericolosi rispetto alla loro "versione normale". La società responsabile del merchandise di Gundam ha quindi deciso di creare una linea di gunpla, modellini dedicati ai robot che hanno fatto la loro comparsa nelle puntate della serie, che rappresentano le fattezze di questi insetti. In calce alla notizia potete vedere il tweet condiviso da @blisterbegone che ci mostra l'action figure sui calabroni, in scala 1/1, e che saranno disponibili per l'acquisto a partire dal mese di giugno. I gunpla saranno venduti al prezzo di 500 yen l'uno e saranno prodotti in tre colori diversi, bianco, arancione e giallo.

I fan hanno accolto con molta ironia la notizia, divisi tra chi trova i modellini terrificanti e chi invece è interessato a comprarli, visto anche il prezzo contenuto che equivale a quattro euro. Se siete interessati alle action figure della serie, vi segnaliamo questa notizia sui gunpla dei Gundam ideati per le Olimpiadi di Tokyo.