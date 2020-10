Gundam: in arrivo le mascherine per contrastare il contagio da Covid-19

La seconda ondata della pandemia da Covid-19 ci impone l'uso delle mascherine nel tentativo di evitare la diffusione del contagio. Se volete combattere il coronavirus con stile, sono arrivate delle particolarissime mascherine a tema Mobile Suit Gundam.

Se inizialmente erano viste solamente come un oggetto scomodo e anti-estetico, nel corso del 2020 le mascherine sono divenute un vero e proprio simbolo della moda moderna. Con il passare dei mesi sono stati sviluppati modelli sempre più fashion, perfetti sia per look sportivi che per occasioni più eleganti. Ovviamente, per l'uso quotidiano sono state disegnate mascherine in grado di rispecchiare qualsiasi passione: dal gioco del calcio, ai videogiochi e agli anime.

Il merchandiser online Premium Bandai ha sviluppato due diversi set di Chara-Mask di Mobile Suit Gundam ispirati allo stile dell'esercito di Zeon e della Federazione Terrestre. Queste mascherine sono imprescindibili per visitare l'enorme Gundam capace di muoversi.



Il primo set, il "Chara Custom Version", omaggia il pilota Char Aznable con una mascherina che ritrae il volto del suo Mobile Suit, Zaku. Sulla seconda variante di questo set, invece, è inciso il suo nome e le insegne personali.

Il secondo set, "Purveyed to the House of Zabi", è ispirato a una coppia di comandanti militari di alto di livello di Zeon, i fratelli Gihren e Garma Zabi. Sulla mascherina, colorata delle rispettive uniformi, è inciso lo stemma di famiglia.

Le mascherine hanno una forma ergonomica adatta a tutti i volti, oltre che lacci per le orecchie confortevoli. La superficie interna è realizzata in cotone al 100% e il filtro interno aiuta a contrastare la diffusione del virus e a ridurre gli odori. Ogni set di mascherine ha un prezzo di 1.650 yen (circa 15 dollari) e può essere acquistato attraverso lo shop online di Premium Bandai. La consegna è prevista nel mese di febbraio. In attesa di ricevere le mascherine, un artista ha creato un incredibile diorama di Gundam.