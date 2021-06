Gundam: in arrivo la quarta statua a grandezza naturale, presentazione in autunno

Poche ore fa, la società giapponese Bandai Namco Holdings ha annunciato che presto sarà eretta la quarta statua a grandezza naturale dedicata a Gundam, il robot gigante di Studio Sunrise. Il responsabile del progetto Koji Fujiwara ha affermato che le preparazioni sono quasi terminate, e che maggiori dettagli saranno rivelati alla Gundam Conference di questo autunno.

Al momento, Bandai Namco ha finanziato la produzione di tre statue a grandezza naturale del gigantesco robot. La prima è stata realizzata nel 2017 ed è una riproduzione dell'RX-0 di Mobile Suit Unicorn, visitabile nel complesso della Tokyo City Divers Plaza. La seconda statua è una riproduzione dell'RX78-2 di Mobile Suit Gundam visitabile a Yokohama, alta ben diciotto metri e capace di muoversi, mentre l'ultima è una rappresentazione in scala 1:1 del Freedom Gundam di Mobile Suit Gundam Seed, visitabile a Shanghai, in Cina.

Al momento Bandai non ha condiviso alcuna informazione su questo nuovo modello, quindi non sappiamo dove si ergerà e quanto ci vorrà prima del termine dei lavori, ma fortunatamente non dovremo attendere molto prima di ricevere nuovi dettagli. Koji Fujiwara ha comunque dichiarato che si tratta di un investimento importante, quindi è possibile che anche questo nuovo modello possa muoversi.

Gundam è recentemente tornato al cinema con il film Mobile Suit Gundam: Hathaway, già forte di un incasso complessivo superiore al mezzo miliardo di yen. In Giappone in mecha sono ancora molto amati, quindi non è detto che questa quarta riproduzione in scala sia l'ultima.