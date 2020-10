Gundam: questo artista costruisce dei diorama incredibili!

Il modellismo è un hobby che richiede pazienza e tante diverse abilità. Mannen Factory (@hide94373 su Twitter e manine_koubou su Instagram) impiega anni ed anni e migliaia di dollari per creare questi costosi diorama a tema Mobile Suit Gundam.

La specialità dell'artista Mannen Factory è quella di ricreare scene tratte dalla serie Mobile Suit Gundam usando i Gunpla, kit per costruire i robot di Gundam. Questi modellini sono stupendi, specialmente perché si vede tutto il talento e l'impegno che ci vuole per costruire un Gunpla.

Ad alcuni può bastare costruire un Gunpla, questo non sembra abbastanza per Mannen Factory (@hide94373 su Twitter e manine_koubou su Instagram), che assembla dozzine di Gunpla, allestisce uno sfondo, il tetto, il pavimento, tutto per ricreare una determinata scena in maniera realistica. I suoi lavori sono impressionanti e richiedono molto tempo per essere costruiti, ad esempio questo diorama di Gundam è stato costruito in 4 anni che lo ha fatto diventare famoso nella community di modellisti giapponesi.

Il diorama è enorme ed incredibilmente dettagliato. Non ci sono solo un gigantesco Big Zam e un Rick Dom all'interno di questo hangar ricchissimo di particolari, se aguzziamo la vista possiamo vedere anche delle persone minuscole intorno al Big Zam, che l'artista ha dipinto a mano. A sinistra invece, c'è anche una finestra dove si può vedere una truppa di soldati Zeon in formazione (ovviamente, anche questi tutti dipinti a mano).

Mannen Factory ha anche un canale YouTube! Non pubblica frequentemente, ma ci sono molti video che parlano in maniera dettagliata dei diorama e dei modellini. Se siete fan dei Gunpla, dovete assolutamente darci un'occhiata! Non potete perdervi questo gigantesco Gundam che si muove davvero!