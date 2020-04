Gundam Build Divers Re:Rise 2 e Shadowverse si aggiungono al palinsesto di Crunchyroll IT

La stagione primaverile è ormai iniziata da circa due settimane, ed il nuovo palinsesto di Crunchyroll Italia non vuole proprio saperne di interrompere gli aggiornamenti. Tra le novità, sono state annunciate pochi minuti fa le trasmissioni del nuovo anime Shadowverse e di Gundam Build Divers Re:Rise 2.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata all'anteprima speciale del primo, disponibile con i sottotitoli in italiano. Crunchyroll descrive così la trama dell'anime: "La guerra più bollente sta per iniziare! Mentre frequenta la Tensei Academy, Hiiro Ryugasaki trova un misterioso cellulare. Nell'apparecchio è installato il famoso gioco di carte Shadowverse! Incontrando nuovi avversari, affrontando tornei e forgiando legami con gli amici... Shadowverse porta Hiiro a ogni genere d'esperienza, in cui tutto serve per evolversi..".

Per quanto riguarda la seconda stagione di Gundam Build Divers Re:Rise invece, vi ricordiamo che l'attuale data di uscita è fissata per il 9 aprile 2020 in Giappone; Crunchyroll tuttavia non ha ancora confermato il simulcast. La sinossi dell'anime recita quanto segue: "Sono passati due anni da quando i leggendari Build Divers hanno affrontato la seconda Unione dei Volontari per salvare l'EL-Diver. Il Gunpla Battle Nexus Online (GBN), in cui questi eventi sono accaduti, è stato aggiornato per garantire una più realistica esperienza. Ma mentre il GBN è diventato anche più antusiasmante ci sono Diver che giocano tenendo bene a mente le loro motivazioni personali. Hiroto è un Diver che si aggira da solo nella Dimension, come mercenario. Kazami è un frivolo e indipendente Diver che cambia continuamente squadra, seguendo coloro che stima. May è una Diver solitaria circondata da un'aura di mistero che gioca a Gunpla Battle giorno e notte. E Parviz è un neofita e solitario Diver a cui interessa il gioco di squadra, ma per via della sua timidezza non è mai riuscito a realizzare la sua ambizione. Ognuno di loro è solo, ma il fluire degli eventi li riunirà in una nuova squadra di Build Divers. Ciò che aspetta Hiroto è una esperienza sconfinata che trascenderà il GBN".

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!