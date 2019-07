Gundam Build Divers Re: RISE è il nuovo progetto di Sunrise

Il 2019 ha segnato i quaranta anni di anniversario di Mobile Suit Gundam, la storica serie sui robottoni che è andata avanti per tutti questi anni con tantissime forme e storie differenti. Ovviamente non si poteva celebrare l'anniversario alla buona, quindi la Sunrise ha rivelato di star lavorando al nuovo progetto Gundam Build Divers Re: RISE.

Come aveva già annunciato alcuni mesi fa, la Sunrise aveva un progetto dedicato alla serie Gundam Build Divers. Quest'oggi, lunedì 8 luglio, il sito ufficiale dello studio ha rivelato che è in lavorazione un nuovo anime per la televisione intitolato Gundam Build Divers Re: RISE. Il portale Gundam.info ha anche iniziato a trasmettere un video per i quarant'anni del franchise, mostrando alcuni secondi del suddetto nuovo anime, che potete vedere nel video in alto alla notizia.

L'ultimo anime del franchise Gundam Build, Gundam Build Divers, ha esordito nell'aprile 2018 su Crunchyroll e Gundam.info. La storia vede dei ragazzi che si godono il Gunpla Battle Nexus Online (GBN), un videogioco online che prevede l'utilizzo dei Gunpla in uno spazio dimensionale cibernetico. Riku Mikami e Yukio Hidaka reclutano la loro compagna di classe Momoka Yashiro per catapultarsi assieme in questo mondo robotico.

Per celebrare l'anniversario, è tornato anche Mobile Suit Gundam The Origin: Red Comet su Crunchyroll.