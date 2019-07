Gundam Build Divers Re: Rise, pubblicati trailer, key visual, staff e mese d'uscita

La Sunrise ha appena annunciato che il nuovo anime Gundam Build Divers Re: RISE, verrà trasmesso in streaming su youtube sul canale di Gundam nel mese di Ottobre. Il sito ufficiale dell'anime ha rivelato un nuovo video promozionale, una key visual, i componenti dello staff e il character design dell'anime.

L'opera è ambientata due anni dopo la storia di Gundam Build Divers, con una nuova versione del "Gunpla Battle Nexus Online" e nuovi Divers: Hiroto, un mercenario solitario, Kazami, un vagabondo, May, un misterioso individuo che partecipa alle battaglie Gunpla tutto il giorno e Parviz; un Diver esordiente con una personalità introversa ma che ama giocare in co-op.

Questi quattro individui hanno in comune il loro essere solitari, ma si ritroveranno insieme per formare un team all'interno del Gunpla Battle Nexus Online. Shinya Watada ritornerà alla direzione dell'anime da Gundam Build Divers. Yasuyuki Muto si occuperà della sceneggiatura mentre Kazuhiro Hara curerà il character design. Shuri Toida si preoccuperà di rielaborare i personaggi per l'animazione, Shinya Kusumegi e Sakiko Uda, invece, saranno gli animatori dei mecha.

Kunio Okawara, Kanetake Ebikawa, Junya Ishigaki, Ippei Gyōbu, Humikane Shimada, Kenji Teraoka, Shinya Terashima, e Takayuki Yanase costituiranno i mechanical designer, e Studio Naya sarà preposto alla realizzazione degli sfondi. Per concludere, Hideakira Kimura curerà il comparto musicale.

Dal trailer si scorge una buona cura del dettaglio, soprattutto per quanto riguarda gli sfondi, e la produzione sembra vantare nel complesso un'attenzione piuttosto meticolosa. Oltre all'annuncio di Gundam Build Divers Re: Rise la Sunrise ha pubblicato il primo poster per il nuovo film del franchise