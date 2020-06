Gundam Build Divers Re:RISE torna il 9 luglio, l'anime è disponibile su Crunchyroll Italia

Sono passati due mesi esatti dall'annuncio riguardante lo stop di Gundam Build Divers Re:RISE ed oggi, finalmente, sono arrivate nuove notizie a proposito della ripresa dell'anime. Secondo quanto affermato pochi istanti fa, la seconda stagione riprenderà a partire dal prossimo 9 luglio con l'episodio 19, e sarà come sempre visibile su Crunchyroll.

Nel caso in cui aveste bisogno di rinfrescarvi la memoria vi ricordiamo che la prima stagione di Re:RISE, trasmessa dall'ottobre al dicembre 2019, è ambientata due anni dopo la storia di Gundam Build Divers, serie da 25 episodi del 2018 prodotta e animata da Sunrise Beyond. Gundam Build Diverse Re:Rise 2 è quindi il terzo assestamento della serie, che come il suo predecessore sarà composto da 13 episodi totali e si concluderà con la trasmissione della puntata numero 26.

Gundam Build Divers Re:RISE ha iniziato la distribuzione lo scorso 9 aprile ed ha proseguito senza interruzioni sino al 7 maggio 2020. La messa in onda della serie è stata quindi bloccata a causa di problemi di produzione legati all'emergenza sanitaria, e per circa un mese e mezzo non sono state svelate nuove informazioni. A quanto pare però l'attesa è praticamente finita, e l'anime si aggiungerà presto alla già corposa programmazione estiva.

