Gundam Build Divers riceverà un manga spin-off dal titolo Gundam Build Divers Break

Mobile Suit Gundam è uno dei franchise più famosi al mondo. Recentemente, il titolo è tornato alla ribalta nel mondo degli anime grazie a Gundam Build Divers, e la ricezione da parte dei fan è stata così positiva che presto la serie animata riceverà un manga spin-off.

Il mondo di Gundam Build Divers sta per espandersi con il nuovo manga spin-off intitolato Gundam Build Divers Break. Kadokawa, nell'ultimo numero della rivista Gundam Ace, di cui potete trovare la cover in calce alla notizia, ha annunciato che Gundam Build Divers riceverà un manga spin-off a partire dal numero del 26 Giugno della rivista.

Gundam Build Divers Break sarà scritto da Ryoji Senkinishi. Kazuhiro Hara si occuperà del character design, Takayuki Tanase e Kanetake Ebigawa disegneranno i mech e Gensui Shiitake sarà l'illustratore ufficiale del manga.

Di seguito potete trovare la descrizione ufficiale di Gundam Build Drivers rilasciata da Sunrise: "Gunpla Battle Nexus Online (GBN) è un nuovo gioco che consente alle persone di vivere una vasta varietà di missioni utilizzando i Gunpla (Gundam Plastic model) in una dimensione virtuale. Gli studenti delle medie Riku Mikami e Yukio Hidaka reclutano il loro compagno di classe Momoka Yashiro per immergersi insieme in questo vasto mondo.

Diventando "Divers", o abitanti di GBN, i tre incontrano una misteriosa ragazza di nome Sarah che ha una straordinaria sensibilità per i Gunpla e cominciano a giocare al suo fianco, ma... Attraverso molti incontri ed esperienze, Riku ed i suoi amici costruiranno non solo i Gunpla, ma anche le loro avventure!"