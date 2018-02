Gundam Build Divers si mostra con un lungo prologo di ben 14 minuti!

Quello di Gundam è uno dei franchise più vasti e popolari di tutto il Giappone, anche grazie alla sconfinata serie di modellini che ogni anno raggiungono i negozi e le collezioni dei tantissimi appassionati. Per questo preciso motivo,qualche anno fa ha lanciato l'anime di, una serie incentrata proprio sui model kit...

Atteso sul circuito televisivo nipponico durante la prossima primavera, Gundam Build Divers sarà la prossima serie ambientata nell’universo di Build Fighters, e per l’occasione Sunrise ha finalmente rilasciato il primo trailer con sottotitoli in inglese. Visionabile in calce all’articolo, il filmato dura 14 minuti circa e ci mostra il cosiddetto ‘Gunpla Force Battle Tournament’, ossia un evento tenuto da GBN ogni anno. Il match finale della competizione vede contrapposti gli Avalon, capitanati dal campione Kyoya Kujo, e la Panzer Division guidata dallo scaltro Rommel. A cominciare dal Gundam AGE II Magnum dello stesso Kyoka, una varietà di Gunpla scenderà in campo per determinare quale delle due forze sia la più potente!



Il cast della serie include Yusuke Kobayashi nei panni di Riku Mikami, mentre Natsumi Fujwara sarà Yukio Hidaka, Nene Hieda sarà Yashiro Momoka, Haruka Terui sarà Sera, Jun Kasama sarà Kyoya Kujo, e Sho Hayami sarà Rommel. Il progetto sarà diretto da Shinya Watada, mentre Noboru Kimura ne curerà la sceneggiatura. Shuri Toida, invece, si occuperà del character design.