Gundam Build Divers: la Sunrise annuncia un nuovo progetto dedicato

I Gundam sono una delle serie mecha più popolari del Giappone, con tanti fan anche nel resto del mondo. In occasione del quarantesimo anniversario dei robottoni, stanno fioccando tanti progetti nuovi di vario genere, e uno di questi sembra voler fare da sequel alla serie Gundam Build Divers di Sunrise.

Al Sakura-con di questa settimana, che si sta tenendo in questi giorni tra il 19 e il 21 aprile, la Sunrise ha annunciato novità sul franchise di Gundam Build durante lo slot dedicato. Lo studio ha infatti rivelato che Gundam Build Divers non sarà l'unico della saga, ma che ci sarà un nuovo anime già in lavorazione. Finora lo studio non ha rivelato molti dettagli che si suppone verranno svelati entro l'anno.

Gundam Build Divers è una serie d'animazione mandata in onda il 3 aprile 2018 incentrata sui Gunpla, ovvero le riproduzioni in plastica che spopolano tra gli appassionati dell'universo di Gundam Build Fighters. Riku Mikami decide di diventare un diver dopo lo scontro di un suo idolo in una Gunpla Battle. Insieme al suo amico Riku e ad altri ragazzi, inizia ad allenarsi duramente per raggiungere alti livelli nella realtà virtuale e creare ottimi Mobile Suit. La serie ottenne anche un manga spin-off denominato Gundam Build Divers Break.