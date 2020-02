Gundam Build Divers Re:Rise 2 debutta il 9 aprile, disponibile il primo trailer ufficiale

La seconda stagione di Gundam Build Divers Re:Rise, uno dei più famosi anime mecha degli ultimi anni, debutterà in Giappone il 9 aprile 2020 secondo quanto rivelato in data odierna dal sito ufficiale dell'opera. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al trailer di lancio, condiviso poche ore dal canale YouTube di GundamInfo.

La prima stagione dell'anime, trasmessa dall'ottobre al dicembre 2019, è ambientata due anni dopo la storia di Gundam Build Divers, serie da 25 episodi del 2018 prodotta e animata da Sunrise Beyond. Gundam Build Diverse Re:Rise 2 è quindi il terzo assestamento della serie, che come il suo predecessore sarà composto da 13 episodi totali.

Shinya Watada è tornato alla regia presso il sopracitato studio di animazione Sunrise Beyond, mentre Yasuyuki Muto si è nuovamente occupato della sceneggiatura. Nessun cambiamento anche sul fronte del character design, affidato al talentuoso Shuri Toida, così come sulla composizione delle musiche, curate dal geniale Hideakira Kimura.



Casomai aveste bisogno di rinfrescarvi la memoria, vi ricordiamo che la sinossi della prima stagione recita quanto segue: "Il Gunpla Battle Nexus Online (GBN) è un nuovo gioco di rete che consente alle persone di godere di una varietà di missioni usando i Gunpla in una dimensione virtuale del cyberspazio. Gli studenti delle scuole medie Riku Mikami e Yukio Hidaka reclutano la loro compagna di classe Momoka Yashiro e si immergono in questo vasto mondo Diventando "Divers", o abitanti di GBN; incontrano una misteriosa ragazza di nome Sarah che ha una straordinaria sensibilità nei confronti dei Gunpla, cominciano a giocare insieme ma...".

Tutti gli episodi di Gundam Build Divers Re:Rise sono visibili gratuitamente sul canale ufficiale YouTube di GundamInfo con i sottotitoli in italiano. A partire dal 9 aprile, potrete seguire allo stesso modo tutte le puntate della nuova stagione.