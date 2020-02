Gundam Build Diverse Re:Rise, disponibili data d'uscita e poster della seconda stagione

La seconda stagione di Gundam Build Diverse Re:Rise sarà disponibile alla visione a partire dal prossimo aprile, promettendo delle avventure inedite per i "Divers", i quali si daranno battaglia contro gli altri mecha all'interno dell'universo digitale conosciuto nella prima iterazione.

L'utente Twitter AIR_News01 ha condiviso sul suo profilo il nuovo poster della seconda stagione, annunciando, inoltre, giorno d'uscita della serie animata, ovvero il 9 di Aprile. Nel caso non conosciate il titolo in questione, vi lasciamo in basso una breve sinossi che delinea il background narrativo di Gundam Build Divers Re: Rise:

"Il Gunpla Battle Nexus Online (GBN) è un nuovo gioco di rete che consente alle persone di godere di una varietà di missioni usando i Gunpla in una dimensione virtuale del cyberspazio. Gli studenti delle scuole medie Riku Mikami e Yukio Hidaka reclutano la loro compagna di classe Momoka Yashiro e si immergono in questo vasto mondo Diventando "Divers", o abitanti di GBN; incontrano una misteriosa ragazza di nome Sarah che ha una straordinaria sensibilità nei confronti dei Gunpla, cominciano a giocare insieme ma..."

La prima stagione dell'anime si ambienta due anni dopo la storia di Gundam Build Divers, con una versione rinnovata del "Gunpla Battle Nexus Online" e nuovi Divers: Hiroto, un mercenario solitario, Kazami, un vagabondo, May, un misterioso individuo che partecipa alle battaglie Gunpla tutto il giorno e Parviz; un Diver esordiente con una personalità introversa ma che ama giocare in co-op.

