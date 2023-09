Gundam Build Metaverse: il nuovo trailer conferma la data di uscita

Il nuovo trailer di Gundam Build Metaverse ha confermato la data di uscita della serie anime. Il trailer offre uno sguardo più da vicino alla serie, che si concentrerà sui personaggi che combattono con i loro modelli virtuali di Gundam.

La serie è ambientata in un futuro in cui il Metaverso è diventato una parte importante della vita quotidiana. I personaggi della serie sono appassionati di Gunpla, i modelli in plastica di Gundam, e usano il Metaverso per competere in battaglie virtuali.

Il trailer mostra alcuni dei personaggi principali della serie, tra cui Rio Hojo, un ragazzo che ha appena iniziato a giocare a Gunpla, e Mei Hatsune, una veterana del gioco che è determinata a vincere. Il trailer mostra anche alcune delle battaglie che si svolgeranno nella serie dando un piccolo assaggio degli effetti visivi che sembrano spettacolari.

Gundam Build Metaverse sarà diretto da Masami Obari, che ha diretto anche altri anime di Gundam, tra cui Gundam Build Fighters e Gundam Build Divers. La serie sarà disponibile in streaming su Crunchyroll ed è stata prodotta dallo studio Sunrise, che da poco ha chiuso i battenti.

Dopo le polemiche ricevute con Gundam: The Witch From Mercury, il franchise vuole ripartire il 6 Ottobre proprio da Gundam Build Metaverse. La serie è la prima ad essere ambientata nel Metaverso e rappresenta un tentativo di Gundam di entrare a far parte della nuova era digitale.

L'attesa e le aspettative sono alte, e i fan di Gundam sono ansiosi di vedere come la serie si evolverà.