Gundam Café chiude i battenti: gli iconici locali a tema chiuderanno in via definitiva

Da quarant'anni a questa parte, il più iconico franchise di mech è senza ombra di dubbio Mobile Suit Gundam. Nonostante l'immensa popolarità della serie, però, la crisi non risparmia nessuno. A inizio 2022 chiuderanno i quattro Gundam Café presenti nel territorio giapponese chiuderanno in via definitiva.

Con una notizia che ha del clamoroso, e che rattrista milioni di turisti e appassionati, è stata annunciata la chiusura dei Gundam Café presenti a Tokyo, Odaiba, Fukuoka e Osaka. Solamente di recente era stato annunciato un nuovo menù a tema dedicato ai piloti Gundam della serie anime, ma questo tentativo di "salvare la nave" a quanto pare non è servito. Nel corso del mese di gennaio 2022, i quattro locali a tema chiuderanno i battenti.

Inaugurati nel 2010, i Gundam Café hanno attratto turisti e appassionati del franchise da ogni parte del mondo. In questi ristoranti era possibile mangiare prelibate portate ispirate alla serie, in un ambiente che trasudava Gundam in ogni singolo angolo. Dal prossimo gennaio, però, le quattro suddette attrazioni non ci saranno più, e i Gundam Café spariranno forse per sempre quando a marzo 2022 verrà chiuso anche il quinto e ultimo locale.

Sul sito ufficiale di Gundam Café la notizia della chiusura è stata accompagnata da un lungo messaggio di ringraziamento nei confronti di chi, dal 2010, ha supportato la catena. Il 10 gennaio 2022 chiuderà il Gundam Square, mentre il 30 gennaio quelli di Tokyo, Odaiba e Fukuoka. Se seiet amanti dei giganteschi robottoni giapponesi e volete provare un'esperienza unica nel suo genere, avete ancora qualche mese per godere di questa possibilità.

E voi, cosa ne pensate della chiusura di questa decennale catena? Pensate che un giorno un nuovo Gundam Café possa vedere la luce, magari all'estero? Vi salutiamo lasciandovi alle scarpe nate dalla collaborazione tra Gundam e Nike.