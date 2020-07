Gundam: in Cina sarà presto realizzata una statua a grandezza naturale dell'enorme robot

Durante la Gundam Conference 2020, Studio Sunrise e alcuni partner hanno confermato che una statua a grandezza naturale del colossale Freedom Gundam, enorme robot mostrato nelle serie anime dei primi anni 2000 Gundam Seed e Gundam Seed Destiny, vedrà la luce nel corso del 2021 a Shanghai, Cina. L'altezza dovrebbe attestarsi intorno ai 20 metri.

A Tokyo sono state realizzate, nel corso degli ultimi anni, ben due statue in scala 1:1 di Gundam. Una di queste, dedicata al Gundam RX78-2, dovrebbe persino essere in grado di muoversi ed è attualmente in lavorazione presso un centro industriale a Yokohama, seconda città più popolata del Giappone. La Cina sembra non voglia essere da meno, e a quanto pare il modello in fase di costruzione dovrebbe essere il più alto mai realizzato. Maggiori dettagli saranno rivelati nei mesi a seguire.

I fan ovviamente sono in visibilio, e non vedono l'ora di poter vedere l'opera completa. I lavori non dovrebbero subire ritardi a causa del Covid-19 e di conseguenza, è possibile che la statua sia completata nella prima metà del 2021.

I lavori non dovrebbero subire ritardi a causa del Covid-19 e di conseguenza, è possibile che la statua sia completata nella prima metà del 2021. La serie originale di Gundam, intitolata semplicemente Mobile Suit Gundam e distribuita nel 1980, è attualmente disponibile alla visione su Amazon Prime Video.