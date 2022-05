Gundam: Cucuruz Doan's Island, il conflitto di Zeon nel nuovo trailer del film

In vista dell’imminente premiere nei cinema giapponesi, Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island si mostra in un ultimo filmato promozionale che mette in luce gli intrighi politici e le battaglie tra mech a cui gli spettatori assisteranno nel corso del lungometraggio anime.

Se della release internazionale non si sa ancora nulla, all’uscita in patria del nuovo film Gundam mancano solamente pochissimi giorni. Con l’ultimo filmato promozionale prima del debutto nei botteghini, cominciano le negoziazioni tra l’ufficiale della Federazione Gopp e M’Quve, il famigerato comandante del Principato di Zeon incaricato delle operazioni minerarie sulla Terra. Nella clip, M’Quve minaccia di colpire i centri situati a New York e Londra, qualora la Federazione non dovesse annullare l’attacco da loro pianificato a Gibilterra.

Oltre a ciò, nel filmato in calce vediamo anche Cucuruz Doan, a bordo dell’RX-78-2, combattere i suoi vecchi alleati della Southern Cross Squadron, e interagire con gli orfani di cui si occupa. In precedenza, era stato svelato il design dell’antagonista di Gundam: Cucuruz Doan’s Island.

Il lungometraggio è un remake dell’episodio anime originale del 1979 e vede Amuro Ray viaggiare verso un’isola che si supponeva essere deserta per dare la caccia ai sopravvissuti della battaglia di Jaburo. Lì, come avevamo visto nel primo trailer di Gundam: Cucuruz Doan’s Island, fa la conoscenza di Cucuruz Doan, un ex pilota Zaku che ora si occupa di allevare degli orfani di guerra.