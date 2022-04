Gundam: Cucuruz Doan's Island: svelato il design dell'antagonista e del suo Mobile Suit

Nei prossimi mesi arriveranno succose novità a tema Mobile Suit Gundam. In estate debutterà il film anime Gundam: Cucuruz Doan’s Island, di cui recentemente sono stati presentati i character design di alcuni protagonisti.

Nel primo trailer di Gundam: Cucuruz Doan’s Island, gli spettatori hanno avuto un assaggio della lotta tra Gundam di Amuro e l'MS-06F Zaku II di Doan. Sui social ufficiali del lungometraggio animato, è stato poi rivelato un nuovo set di personaggi che vedremo in azione.

Lo staff del movie, basato sul 15° episodio dell'anime originale di Mobile Suit Gundam, ha presentato il famigerato squadrone della Croce del Sud di Zeon. Ognuno di questi cinque, pilota delle versioni personalizzate dell’MS-06GD High Mobility Zaku.

La formazione sarà doppiata da alcune stelle del doppiaggio giapponese. Danan Rashica, il rookie della squadra, è doppiato da Yuu Hayashi, la voce di Mikey Sano di Tokyo Revengers. L’unico membro femminile, Selma Levens, avrà la stessa voce di Sailor Venus di Sailor Moon Crystal. Yun Sanho, è doppiato da Shadow di Sonic the Hedgehog. Gli ultimi due, Egba Balter e Wald Ren, sono doppiati da due doppiatori che hanno già figurato nel cast di Gundam 0083: Stardust Memory e Gundam Thunderbolt.

Gundam: Cucuruz Doan’s Island debutterà nei cinema giapponesi dal 3 giugno, ma non è l’unico progetto in programma per il franchise. Nel 2022 arriverà anche la prima serie anime Gundam con una protagonista donna, The Witch From Mercury.