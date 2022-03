Gundam: Cucuruz Doan's Island: trailer e visual per la prossima pellicola anime

Per pubblicizzare l'uscita del film anime Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan's Island, la cui premiere è prevista in Giappone per l'estate del 2022, Bandai Namco ne ha pubblicato un nuovo trailer e ben due key art. Ecco gli eroi della pellicola in azione!

A distanza di un mese dalle prime informazioni su Gundam: Cucuruz Doan's Island, Bandai torna a promuovere il prossimo lungometraggio animato del franchise creato da Tomino. Su Twitter, è stata infatti condivisa una breve clip teaser della durata di un minuto che mostra alcuni estratti dal film.

Con uno stile grafico più moderno e in CG, Gundam: Cucuruz Doan's Island si rifà alle vicende accadute nell'episodio 15 della serie anime originale Mobile Suit Gundam. In quella puntata, Amuro Ray e il suo equipaggio si mettono in viaggio verso un'isola per dare la caccia ai pochi sopravvissuti della battaglia di Jaburo. Sul luogo, però, Amuro deve separarsi dal suo Gundam. L'isola, è la casa di un gruppo di orfani di guerra, che l'ex soldato Cucuruz Doan ha giurato di difendere. Il 2022, sarà anche l'anno del debutto della nuova serie anime Gundam: The Witch From Mercury.

Il filmato mette a confronto lo stile originale, con quello del remake. Dunque, vediamo il Gundam RX-78-2 animarsi in CG, oltre che uno spezzone del combattimento tra il Gundam di Amuro e l'MS-06F Zaku II di Doan. La clip, è stata infine accompagnata da due visual che mostrano i protagonisti del film e i due suddetti mech.

Cucuruz Doan's Island non porterà la firma di Sunrise. Lo storico studio di Gundam ha chiuso i battenti, ma solo per essere ribattezzato.